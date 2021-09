Moonglow Bay erscheint etwas später XBU TNT2808 am Do, 30.09.2021, 18:30 Uhr

Moonglow Bay startet zwar direkt im Xbox Game Pass auf der Xbox One und Xbox Series X/S, allerdings ein wenig später als ursprünglich angekündigt. Statt am 07. Oktober geht es jetzt erst am 26. Oktober in das beschauliche Fischerdörfchen.

Die Begründung für die Verschiebung: Einige nervige Bugs wurden entdeckt und müssen noch ausgemerzt werden, damit einem fehlerfreien Release nichts im Wege steht.

Quelle: Coatsink