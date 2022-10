Monsterverwandlung und neue Aufträge in Fortnite XBU MrHyde am Do, 20.10.2022, 22:00 Uhr

Mit dem neuen Update V.22.20 erwartet Fans die FORTNITE: Albträume 2022. In diesem Update haben Spielerinnen und Spieler unter anderem die Möglichkeit, sich bei DJ Lyka bei Reality Tree in eine wolfsähnliche Kreatur mit speziellen Fähigkeiten zu verwandeln. Zudem stehen neue Aufträge für besondere Belohnungen bereit und es gibt Würfelmonster zu erledigen im neuen Hordensturm – Null Bauen-Modus. Die FORTNITE: Albträume 2022 werden am Montag, den 01. November um 07:00 Uhr enden.



Neben zahlreichen neuen Aufträgen und Belohnungen, erwarten Fans außerdem die kürzlich erschienen Outfits Finsterblick und Unsterbliches Leid, welche von den Konzepten der Siegerinnen und Sieger des Konzept Royale des Monats März inspiriert wurden. Außerdem geht das Gerücht um, dass sich ein neuer Feind auf der Insel eingschlichen und sich in einem neuen Stockwerk im Haus bei Grim Gables verstecken soll.

Quelle: Epic Games