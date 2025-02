Monster Train 2 für 2025 angekündigt XBU MrHyde am Mo, 24.02.2025, 14:00 Uhr

Big Fan, ein Verlagslabel von Devolver Digital, und Entwickler Shiny Shoe enthüllten nun Monster Train 2, eine vollständige Fortsetzung des gefeierten und über 1,5 Millionen Mal verkauften Debüts der Deckbuilding-Serie. Das Spiel erscheint in diesem Jahr für PC, PlayStation 5, Nintendo Switch und Xbox Series X|S.



Monster Train 2 baut geschickt auf dem innovativen, vertikalen Drei-Etagen-Kampfsystem des Originals auf, für eine neue epische Challenge, die im heutigen Ankündigungstrailer enthüllt wird: die unvorstellbar mächtigen Titanen davon abzuhalten, die Welt zu zerstören. Die einzige Hoffnung liegt in einer einst undenkbaren Allianz zwischen den Mächten des Himmels und der Hölle. Mache dich bereit für eine lustige, aber auch teuflische Reise in die Heimatwelt der Titanen, den Abyss. Monster Train 2 fordert deine Fähigkeit, dich dem jeweiligen Kampf anzupassen und Armeen von scheinbar unaufhaltsamen Gegnern zu überlisten, während es dich aus den Tiefen der Hölle des Originalspiels in überraschende neue Umgebungen jenseits der Himmelspforte entführt:



Ziehe in den Krieg gegen hinterhältige neue feindliche Fraktionen, indem du fünf brandneue spielbare Clans anführst, die alle ihre individuellen strategischen Vorteile und alternativen Kampfstile haben. Shiny Shoe hat Hunderte neuer und bekannter Karten in Monster Train 2 eingearbeitet, darunter auch das Debüt zusätzlicher Kartentypen: Raumkarten verleihen einer einzelnen Etage des Zuges mächtige Boosts, Ausrüstungskarten statten einzelne Einheiten mit neuen Kräften aus, und die bei den Fans beliebten Clan-agnostischen neutralen Karten bieten enorme Chancen, das Blatt noch zu wenden. In der Fortsetzung wurden neue Fähigkeiten der Einheiten hinzugefügt, die es dem Spieler ermöglichen, eine Fähigkeit seiner Wahl zu aktivieren, die ihm einen strategischen Vorteil verschafft, wenn er sie zum richtigen Zeitpunkt einsetzt. Experimentieren lohnt sich und ist entscheidend, um die erstaunliche Tiefe des Kampfes in Monster Train 2 zu erreichen.



Monster Train 2 bietet eine Güterzug-Fülle von Neuerungen, darunter neue Zuganpassungen mit Buffs, einen Endlosmodus, tägliche und dimensionale Herausforderungen, Laufmutatoren, Bestenlisten und mehr. Kombiniert mit einer immensen Auswahl an Karten, mit denen man unaufhaltsame Decks und Synergien aufbauen kann, sorgen die robusten Features von Monster Train 2 dafür, dass sowohl Neulinge als auch erfahrene Strategen einen spannenden neuen Kampf voller Möglichkeiten, Aufregung und tödlicher Entdeckungen erleben werden.

Quelle: Devolver Digital