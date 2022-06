Monster Sanctuary entführt euch in die Vergessene Welt XBU TNT2808 am Do, 30.06.2022, 15:15 Uhr

The Forgotten World - so heißt das größte Spielgebiet in Monster Sanctuary, das ihr dank eines kostenlosen Updates bereisen könnt. Unter anderem auf der Xbox One könnt ihr euch auf neue Inhalte freuen.

Neben dem neuen Gebiet erwarten euch zehn neue Monster, fünf davon von der Community gestaltet, zwei neue Outfits, 78 neue Skills, 13 neue Items und drei neue Spielmodi (Bravery Mode, Randomizer und Permadeath).

Quelle: Team17