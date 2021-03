Monster Jam Steel Titans 2 ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Do, 04.03.2021, 12:30 Uhr

In dieser Woche ist mit Monster Jam Steel Titans 2 der Nachfolger des beliebten Truck-Rennspiels von THQ Nordic und Feld Entertainment erschienen. Der Titel ist für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4, PC und Stadia veröffentlicht worden. Die weiteren Infos:



Monster Jam® Steel Titans 2 enthält alles, was Fans am Vorgänger geliebt haben, und wartet darüber hinaus mit neuen Trucks, brandneuen Welten, optimierter Spielphysik für ein besseres Fahrerlebnis und einem Online-Multiplayer-Modus auf! Die vergrößerte Fahrzeugauswahl bietet 38 Trucks, darunter Fan-Lieblinge wie Megalodon, Sparkle Smash, Higher Education, Avenger und Backwards Bob! Die fünf brandneuen Spielwelten bauen das „Monster Jam“-Universum weiter aus und laden zum endlosen Erkunden und Erforschen ein. Monster Jam® Steel Titans 2 bietet auch kompetitive Inhalte, nach denen sich Rennsportfans sehnen, darunter Kopf-an-Kopf-Rennen im Stadion, Freestyle-Wettkämpfe und Waypoint-Herausforderungen. Spieler können sich mit bis zu fünf weiteren Freunden aus aller Welt im neuen Online-Multiplayer-Modus messen. Jetzt @monsterjamgames folgen und stets über die aktuellsten Neuigkeiten und Sonderangebote informiert sein!



Vier zusätzliche Trucks sind nun ebenfalls zum Download auf Nintendo® Switch, PlayStation® 4, Xbox One und PC verfügbar! Das „Inverse Truck“-Paket enthält die Designs von Grave Digger, Northern Nightmare, Monster Mutt Dalmatian und Alien Invasion aus der beliebten „Inverse Truck“-Reihe von Spin Master!

Quelle: THQ Nordic