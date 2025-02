Monster Energy Supercross 25 erscheint am 10. April XBU MrHyde am Di, 18.02.2025, 11:30 Uhr

Milestone und Feld Motor Sports haben nun den ersten Gameplay-Trailer zu Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game veröffentlicht. Die neueste, komplett überarbeitete Version des offiziellen Supercross-Videospiels erscheint am 10. April 2025 für PlayStation 5, Xbox Serie X|S und PC über Steam und den Epic Games Store.



Der Trailer, der in Zusammenarbeit mit einigen der bekanntesten Creators der Supercross-Gaming-Community entstanden ist, zeigt die Strecken Anaheim 1 und Glendale in ihrem aktuellen Layout für die Saison 2025. Dank eines neuen Entwicklungsprozesses, der auf den Originalplänen der realen Meisterschaftsstrecken basiert, bietet Monster Energy Supercross 25 - The Official Video Game zum ersten Mal in der Geschichte der Franchise die offiziellen Fahrer, Motorräder und Strecken der aktuellen Saison. Neben Anaheim 1 und Glendale zeigt der Trailer auch eine der von Milestone speziell entworfenen Motocross-Strecken, die ein völlig neues Fahrerlebnis bieten.



Ein weiterer Meilenstein ist die Einführung der Unreal Engine 5, die eine massive Verbesserung der Grafik mit sich bringt. Darüber hinaus wurde eine überarbeitete Physik-Engine implementiert, die eine präzisere Steuerung der Bewegungen von Fahrern und Motorrädern sowohl in der Luft als auch am Boden ermöglicht, sowie eine neuronale KI, die das Spielgeschehen noch realistischer macht. Diese Innovationen führen zu noch authentischerem und simulationslastigerem Gameplay, das durch spezielle Tutorials für Spieler aller Erfahrungsstufen zugänglich gemacht wird.

Quelle: Milestone