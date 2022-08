Monster Boy and the Cursed Kingdom Update für Xbox Series erscheint bald XBU ringdrossel am Di, 02.08.2022, 10:15 Uhr

Wie wir schon vor einer Weile berichteten, erhält der Actiontitel Monster Boy and the Cursed Kingdom ein neues Update für die Xbox Series. Das wird den Titel auf der Xbox Seriex X in 4K mit 120 fps und auf der Xbox Series S in 1080p mit 120 fps laufen lassen. Der Einreichungsprozess bei Microsoft müsste heute abgeschlossen werden.

Quelle: FDG Entertainment