Mitte Oktober erscheint Agatha Christie: Murder on the Orient Express XBU MrHyde am Do, 15.06.2023, 15:15 Uhr

Für Hobby-Detektive gilt es, ab dem 19. Oktober 2023 eine besonderen Fall zu lösen, wenn Agatha Christie: Murder on the Orient Express auf Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC erscheint. Der Publisher Microids veröffentlicht auch eine Deluxe Edition zum Spiel, die ein Artbook und den Soundtrack enthält.

Quelle: Microïds