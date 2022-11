Mitte November ist McPixel 3 da XBU MrHyde am Mi, 02.11.2022, 12:00 Uhr

Das Spiel McPixel 3 erscheint am 14. November 2022 auf Xbox Series S|X, PC und Nintendo Switch. In McPixel 3, dem Spiel wird der spekulative Held auf seiner Suche nach der Rettung der Welt in eine brandneue Reihe verrückter Abenteuer verwickelt.



Erleben Sie, wie McPixel mit oft unkonventionellen, aber stets unterhaltsamen Methoden die Katastrophe abwendet, indem er unter anderem einen Spinnenmilliardär herbeiruft, ein BBQ in seiner Hose veranstaltet, einen T-Rex ins Weltall befördert, auf Sportwagen pinkelt und Fork Parker hart in die Eier tritt.



Besondere Merkmale:

100 atemberaubende Level

Fast 1.000 urkomische Gags

Über 1.500 interaktive Gegenstände

Über 20 Minispiele aus allen erdenklichen Genres

Ungefähr 300.000.000 Pixel

Kompatibel mit dem Computer Ihrer ehrenwerten Mutter

Steve

Realistische Musik

Quelle: Devolver Digital