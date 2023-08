Mit New Arc Line wurde ein neues Steampunk Rollenspiel enthüllt XBU ringdrossel am Mi, 30.08.2023, 09:45 Uhr

Die Entwicklerschmiede Dreamate hat bekanngegeben, dass man an dem neuen rundenbasierten Rollenspiel New Arc Line tüftelt. Die Macher geben an, dass es sich dabei um ein Einzelspieler-RPG, das geschichtsgetrieben erlebt wird. Es handelt sich dabei um ein Steampunk-Szenario, das Magie und Technologie verheiratet und mit einer schillernden Welt aufwartet. Ein neuer Trailer macht dabei Lust auf mehr.

New Arc Line erscheint 2024 für Xbox Series, PS5 und PC

Quelle: Dreamate / IGN