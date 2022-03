Mit Fallout 76 Patch 34 landen die Außerirdischen XBU MrHyde am Mi, 02.03.2022, 17:15 Uhr

Das neueste Fallout 76-Update ist ab sofort kostenlos verfügbar für alle Spieler. In diesem saisonalen Event tauchen mysteriöse Kreaturen aus den Weiten des Weltalls am Himmel über Appalachia auf – und die Spieler müssen zusammenarbeiten, um die Außerirdischen davon abzuhalten, ihre „Forschung“ abzuschließen. Zudem bekommt Fallout Worlds einige Verbesserungen (die auch das Verdienen von S.C.O.R.E. betreffen) und die brandneue Saison 8 startet ebenfalls.



Zu jeder vollen Stunde erscheint ein Alien-Mutterschiff über einem von mehreren prominenten Schauplätzen in Appalachia, um dort drei Gehirnwellensauger in Betrieb zu nehmen, die anschließend aus Lebensformen in der Nähe Gehirnwellen extrahieren. Um das Event zu starten, reisen die Spieler zum Standort des Mutterschiffs und untersuchen Sauger Kappa.



Wenn das Event startet, müssen die Spieler alle drei Gehirnwellensauger zerstören, bevor die Aliens es schaffen, die Extraktion abzuschließen. Jeder Sauger wird von einem Kraftfeld geschützt, das von einem Alien-Commander kontrolliert wird. Die Alien-Truppen müssen besiegt werden, um den jeweiligen Commander an jedem Sauger hervorzulocken. Ist der Commander überwunden, verschwindet das Kraftfeld und es besteht die Möglichkeit, den Sauger zu zerstören. Wer in der vorgegebenen Zeit alle drei Gehirnwellensauger außer Betrieb setzt, darf sich über etwas Beute, EP und die Chance freuen, Baupläne zur Herstellung neuer Alien-Waffen und C.A.M.P.-Objekte zu ergattern.



Während dieses saisonale Event läuft, kann man den Außerirdischen bei bestimmten öffentlichen Events begegnen – darunter Geschichten am Lagerfeuer, Freilandhaltung und Gegen die Schallmauer. Die neugierigen Besucher lassen sich auch in neuen zufälligen Begegnungen entdecken, die mit dem Update hinzugefügt wurden.

Quelle: BethesdaSoftworks