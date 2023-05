Miracle Snack Shop wird auch für Xbox ausgeliefert XBU ringdrossel am Fr, 12.05.2023, 10:30 Uhr

Die Verantwortlichen von CFK geben an, dass das Adventure-Spiel Miracle Snack Shop am 26. Mai 2023 ebenfalls für Xbox Series in Europa auf den Markt kommen wird. Der Spieler übernimmt hierbei die Rolle des Imbissbudenbetreibers Seolhwa Cha, dessen Geschäfte gerade schwer laufen. Auf dem Dachboden findet er jedoch ein mysteriöses Portal, das ihm eine völlig neue Welt eröffnet. Ein neuer japanischer Trailer lässt erste Eindrücke gewinnen.

Miracle Snack Shop Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: CFK