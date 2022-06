Minecraft Legends geht neue Wege auf PC und Konsolen XBU TNT2808 am Di, 14.06.2022, 10:15 Uhr

Minecraft hat bereits einen Ableger, nun gesellt sich ein zweiter hinzu: Minecraft Legends. Das Spiel erscheinet in der ersten Hälfte des nächsten Jahres und bietet Action-Strategie für PC, Xbox One, Xbox Series X/S und Co. - direkt im Game Pass ist es auch enthalten. Ihr stellt darin eine Armee aus Verbündeten zusammen, um die Overworld von eindringenden Piglins zu beschützen.

Diese Infos haben wir noch von Xbox Wire ergänzt:

Du erkundest ein einladendes sowie freundliches Land, das gleichermaßen vertraut und mysteriös wirkt – auch hier wimmelt es in den vielfältigen Biomen vor wertvollen Ressourcen. Diesem wunderschönen Land steht nun eine Zeit der Veränderungen bevor, die schreckliche Konsequenzen haben könnte: Die Piglin-Invasion hat begonnen und droht die Overworld zu verändern.

Auf Deiner Reise wirst Du unerwartete Freundschaften (unter anderem mit alten Bekannten) schließen, um Dich gemeinsam mit neuen Verbündeten der Invasion zu stellen. Wenn Du die richtige Strategie ausarbeitest und Deine Truppen taktisch klug anführst, wirst Du die fiesen Invasor*innen zurück in den Nether schicken.

In der spannenden Kampagne warten jede Menge Twists und Enthüllungen, die nicht nur neue, sondern auch alteingesessene Minecraft-Fans überraschen könnten. Zudem ermöglicht Dir die Online-Kampagne von Minecraft Legends zusammen mit Deine Freund*innen oder kompetitiv mit anderen Held*innen zu spielen. Weitere Details zu Minecraft Legends folgen im Laufe des Jahres.

Unsere Vision war von Anfang an, ein actionreiches Strategie-Spiel in der unverwechselbaren Welt von Minecraft zu schaffen. Um Minecraft Legends auf die bestmögliche Weise zum Leben zu erwecken, schlossen wir uns mit Blackbird Interactive zusammen – ein wunderbares Studio, das schon viel Erfahrung darin hat, fantastische Strategie-Titel zu entwickeln.

Quelle: Microsoft