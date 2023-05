Minabo - A walk through life erscheint Anfang Juni XBU MrHyde am Do, 25.05.2023, 14:00 Uhr

Der Videospiel-Publisher SelectaPlay und der Entwickler DevilishGames freuen sich, ankündigen zu können, dass Minabo - A walk through life, ein Cozy Simulations-Videospiel über das Leben, am 2. Juni auf der Xbox erscheint.



In Minabo - A walk through life können die Spieler ihre eigene Rübe anbauen und den Kreislauf des Lebens von der Geburt bis zum Tod erleben, indem sie mit anderen Rüben und der Umwelt interagieren. Heirate, gründe eine Familie, kümmere dich um Haustiere oder willst du Single bleiben und dich um deine Eltern kümmern? Es liegt an dir, in kurzen Lebensabschnitten Beziehungen einzugehen (oder auch nicht).



Die Spieler können niedliche Charaktere treffen, während sie durch 25 Levels geführt werden, die mit Hilfe von Psychologen entworfen wurden, um die verschiedenen Lebensereignisse zu verbessern, denen sie begegnen werden. Jedes Level bietet mehrere Herausforderungen, um verschiedene Lebensziele zu erreichen und das Spiel erfolgreich abzuschließen.



"Nach fast zwei Jahren Entwicklungszeit sind wir unglaublich glücklich über die Veröffentlichung von Minabo - A Walk Through Life, einem experimentellen Videospiel, das auf dem Leben basiert. Wir hoffen, dass die Spieler*innen diese einzigartige, kreative Erfahrung genauso genießen, wie wir es genossen haben, die Charaktere zu erschaffen und zum Leben zu erwecken", sagt David Férriz, Mitbegründer von DevilishGames.

Quelle: SelectaPlay