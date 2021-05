Mighty Goose erscheint im Juni XBU MrHyde am Mi, 19.05.2021, 16:30 Uhr

Bald wird GANS scharf geschossen... denn in Mighty Goose zieht ihr mit eine Gans ganz heldenhaft durch die Level und ballert alles platt, was sich euch in den Weg stellt. Das coole Federvieh wird auf den Xbox Konsolen und weiteren Plattformen am 5. Juni erscheinen.

Quelle: PLAYISM