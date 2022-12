Die Deals of the Week werden diesmal als Countdown Sale veranstaltet. Das bedeutet, ihr findet diverse Angebote von Spielen, die bis zum 19. Dezember um 60% reduziert sind. Unter anderem Elden Ring und Modern Warfare II.

Save up to 60% on select Xbox games during the Countdown Sale going on now. See the full list of deals here: https://t.co/znSKIndtaW pic.twitter.com/mRZicooWfc