Microsoft bestätigt Call of Duty, Diablo und Overwatch für den Game Pass XBU ringdrossel am Fr, 02.09.2022, 09:45 Uhr

In einem Interview gegenüber Windows Central hat Head of Xbox Phil Spencer bestätigt, dass im Zuge der Activision Blizzard Übernahme unter anderem die Call of Duty, Diablo und Overwatch-Franchises in den Game Pass kommen werden.

Die Ankündigung funktioniert natürlich nur, falls der Deal zustande kommt. Derzeit wird rechtlich auf verschiedenen Ebenen geprüft, ob der Kauf durchgezogen werden darf.

Quelle: Windows Central