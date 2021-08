Mickey Storm and the Cursed Mask startet auf Konsolen mit Charityaktion XBU TNT2808 am Di, 24.08.2021, 15:00 Uhr

Überraschend erscheint heute der Platformer Mickey Storm and the Cursed Mask für die Switch, PlayStation 4 und Xbox One. Das Besondere: 5% aller Erlöse, auch zukünftige, gehen vom niederländischen Publisher Lion Castle Entertainment an War Child UK - eine Wohltätigkeitsorganisation, die Kindern in Kriegsgebieten hilft.

Im Spiel selbst steuert ihr Mickey Storm oder dessen Schwester Jenny Storm, um deren Eltern aus den Fängen des bösen Dr. Fisher zu befreien. Bereist einen verfluchten Wasserpark und hüpft, rutscht und flitzt durch 74 abenteuergetränkte Level, die euch durch alle Gebiete des Parkes führen. Ihr könnt euch auch zusammentun und mit den Storm-Geschwistern um lokalen Multiplayer Spaß haben.

Quelle: Lion Castle Entertainment