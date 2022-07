Mia and the Dragon Princess erscheint Ende des Jahres XBU MrHyde am Do, 14.07.2022, 12:15 Uhr

Wales Interactive gab jetzt bekannt, dass sie an drei neuen Full-Motion-Videotiteln arbeiten. Mia and the Dragon Princess macht den Anfang und soll im viertel Quartal 2022 für Xbox One, Series X|S, Switch, PC, PS4, PS5, iOS und Android erscheinen. Diesmal geht es auch ordentlich zur Sache, denn es wurden einige Kampfszenen mit eingebaut. Der Titel wird wie die anderen FMV-Titel nur auf Englisch verfügbar sein.

Quelle: Wales Interactive