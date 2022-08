Mehr als 2 Mio. One Piece: Pirate Warriors 4-Spiele verkauft XBU ringdrossel am Mi, 03.08.2022, 09:45 Uhr

Wie Bandai Namco angibt, wurden weltweit mehr als 2 Mio. One Piece: Pirate Warriors 4 Einheiten verkauft. Diese Zahl umschließt die Einzelhandel- und Digital-Verkäufe. Der Titel erschien am 27.03.20 in Europa.

Quelle: BandaiNamco