Marco Reus mischt bald in Fortnite mit XBU TNT2808 am Do, 10.06.2021, 11:30 Uhr

Was ist bald? Richtig, die E3! Aber nebenbei gibt es noch so ein Nischenereignis, nennt sich UEFA EURO 2020, oder so. Gut, Spaß beiseite, die nachgeholte EM steht an und das wird natürlich überall gefeiert... so auch in Fortnite.

Ab dem 12. Juni (um 02 Uhr!) werdet ihr mit zwei weltbekannten Fußballprofis in den Kampf ziehen können: Harry Kane, Kapitän der englischen Fußballnationalmannschaft, und Marco Reus, zweimaliger deutscher Fußballer des Jahres. Beide Spieler werden als separate Outfits oder gebündelt im "Kane & Reus"-Paket im Zuge der Ikonen-Reihe zur Verfügung stehen.

Ach, und ein Turnier wird es auch noch geben. Informationen dazu entnehmt ihr einfach der Pressemitteilung:

Nach einem freundschaftlichen Wettbewerb zu Beginn von Kapitel 2 – Saison 7 geht es mit dem Fortnite UEFA Euro 2020 Cup am 16. Juni 2021 weiter. Spieler haben die Chance, Preisgelder und kosmetische Belohnungen im Spiel zu gewinnen.

Der Fortnite UEFA Euro 2020 Cup erstreckt sich über zwei Tage. An jedem der Tage findet jeweils eine Runde statt. Runde 1 ist für alle teilnahmeberechtigten Spieler zugänglich.

Die besten Spieler aus Runde 1 rücken zu Runde 2 vor. Eine Übersicht für jede Region findet ihr unten:

Europa, Nordamerika (Osten), Nordamerika (Westen), Brasilien: Die 1.000 besten Spieler jeder Region rücken von Runde 1 zu Runde 2 weiter.

Naher Osten, Asien, Ozeanien: Die 500 besten Spieler jeder Region rücken von Runde 1 zu Runde 2 weiter.

Nach Runde 2 erhalten die besten Spieler jeder Region einen Anteil an den Preisgeldern von insgesamt 50.000 $. Zudem erhalten alle Spieler, die mindestens 10 Punkte erspielt haben, das Emoticon „Champion“ und alle Spieler, die mindestens 20 Punkte erspielt haben, bekommen das Spraymotiv „Seitfallzieher“.

Quelle: Epic Games