Marble It Up! Ultra rollt auf die Xbox zu XBU ringdrossel am Fr, 07.07.2023, 10:30 Uhr

Das Entwicklerstudio The Marble Collective entwicklet derzeit das neue Plattformspiel Marble It Up! Ultra, das unter anderem auf der Xbox erscheinen wird. Es handelt sich dabei um ein Geschicklichkeitsspiel mit Murmeln, das vor allem durch sein Leveldesign überzeugen will und ebenfalls einen Multiplayer-Modus an Bord haben wird. Ein neuer Teaser-Trailer weckt die Lust auf mehr.

Marble It Up! Ultra erscheint am 17. August 2023 für Xbox Series, PS5, Switch und PC

Quelle: The Marble Collective