Maneater Apex-Edition erscheint bald im Handel
Do, 28.07.2022

Entwickler und Publisher Tripwire Interactive und Co-Publishing-Partner Deep Silver freuen sich, ankündigen zu können, dass die Maneater Apex Edition am 30. September 2022 in den Handel kommt. Spieler erleben das wahre ShaRkPG-Chaos mit der Maneater Apex-Edition, die sowohl das Maneater-Grundspiel als auch die Erweiterung Maneater: Truth Quest DLC beinhaltet.



Maneater ist ein Singleplayer-Spiel in einer offenen Spielwelt, in dem der Spieler der Hai ist. Gestartet wird als junges Bullenhai-Baby, das durch das blutige Abschlachten seiner Mutter in den weiten Ozeanen völlig auf sich gestellt ist und überleben muss, indem es sich schnellstmöglich durch das Ökosystem der Meere frisst. Dabei stehen dem jungen Hai zahlreiche Feinde gegenüber - sowohl menschlich als auch tierisch. Durch Jagd auf die sinnvollsten Nahrungsressourcen wird das Wachstum und die Entwicklung des Jungtiers beschleunigt und mit etwas Geschick weit hinter die Grenzen des natürlich Möglichen getrieben, so dass der Spieler das Abenteuer ganz seinem Spielstil anpassen kann. Die erfolgreiche Entwicklung von jungen Bullenhai-Baby zum eindrucksvollen Monsterhai ermöglicht die wilde Jagd auf die skrupellosen Fischer, die schon bald ebenso blutig Verantwortung für den Tod der Haifisch-Mutter übernehmen müssen. Der Weg von kleinem Baby zum legendären Predator der Meer ist lang - und kein einfacher.



Der Maneater: Truth Quest DLC führt die Spieler auf eine brandneue Insel vor der Küste von Port Clovis - und ist vollgepackt mit neuen Entwicklungen, Herausforderungen, Wildtieren und mehr! Die Spieler übernehmen erneut die Kontrolle über den Spitzenprädator des Meeres und fressen, erforschen und entwickeln sich an die Spitze der Nahrungskette, während sie eine riesige Verschwörung aufdecken.

