Magic: Legends zeigt euch Schwierigkeitsgrade & Modifikatoren XBU MrHyde am Do, 04.03.2021, 14:30 Uhr

In einem neuen Video werden euch die Schwierigkeitsgrade und Modifikatoren im kommenden Videospiel Magic: Legends gezeigt. Das free-to-play ARPG erscheint in 2021 für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Quelle: Perfect World B.V