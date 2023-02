Madden NFL 23 veröffentlicht Super Bowl-Vorhersage XBU MrHyde am Fr, 10.02.2023, 13:00 Uhr

Electronic Arts veröffentlicht auch in diesem Jahr die viel beachtete Vorhersage für den bevorstehenden Super Bowl LVII in Glendale, Arizona. Laut EA Madden NFL 23 dürfen sich in der Nacht von Sonntag auf Montag die Fans der Philadelphia Eagles über den zweiten Super Bowl-Sieg innerhalb von fünf Jahren freuen – der Vorhersage zu Folge gewinnen die Eagles gegen Patrick Mahomes und die Kansas City Chiefs mit 31:17.



Auch für einzelne Protagonisten des Saisonfinals gibt es Vorhersagen: MVP-Kandidat Mahomes schließt den Super Bowl mit 249 Yards und einem Touchdown ab, während die Defense der Chiefs von Chris Jones und seinen vier Tackles sowie zwei Sacks geführt werden. Für die Eagles sticht Wide Receiver A.J. Brown heraus, der acht Pässe für 114 Yards und einen Touchdown fangen kann, Safety C.J. Gardner-Johnson darf sich neben fünf Tackles auch über eine Interception freuen.



EA SPORTS bietet Football-Fans auf der ganzen Welt eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Abschluss der Saison 2023 der National Football League zu feiern - ob online, persönlich beim Super Bowl LVII oder durch das Spiel EA SPORTS Madden NFL 23. Fans können in Madden NFL 23 mit frischen Super Bowl-Inhalten interagieren, persönlich in Phoenix, Arizona bei einem Community-Event dabei sein und noch mehr Fan-Erlebnisse rund um Super Bowl LVII erleben.



„Madden NFL ist seit Jahrzehnten die herausragende interaktive Unterhaltungsmarke, die mit der Football-Kultur verbunden ist und der Super Bowl ist das herausragende Ereignis, das alle Sportfans mit ihrer gemeinsamen Liebe zum erstklassigen NFL-Football zusammenbringt“, sagte Julie Foster, VP EA SPORTS Brand. „Wir freuen uns darauf, wieder in Arizona zu sein und Football-Fans auf der ganzen Welt mit fesselnden Erlebnissen zu unterhalten, wie sie nur Madden NFL bieten kann.“

Quelle: EASports