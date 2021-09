Luxusmodemarke Balenciaga ab sofort in Fortnite vertreten XBU TNT2808 am Di, 21.09.2021, 10:45 Uhr

Ihr wolltet euch in Fortnite schon immer in Schale werfen? Dann könnt ihr das ab sofort - dank der Luxusmodemarke Balenciaga. Noch bis zum 28. September könnt ihr euch das "Balenciaga-Chic"-Set besorgen, und somit beliebte Charaktere wie Ramirez, Mops und Co. ausstatten. Auch passende Rücken-Accessoires, Spitzhacken und mehr findet ihr im Spiel.

Parallel zum Start des digitalen Bekleidungs-Sets startet auch das von der Community gestaltete „Seltsame Zeiten“-Zentrum in Fortnite. Im Zentrum des Hubs befindet sich ein Balenciaga-Store, der denen in der echten Welt ähnelt, sich aber in einer unerwartet seltsamen Stadt befindet. Der neue Hub und das Balenciaga-Geschäft werden im Laufe der Woche aktualisiert und zeigen die Mode der Fortnite-Community auf Plakatwänden mit kreativen Bildern, im Zuge einer besonderen Live-Lookbook-Kampagne, die bis zum 23. September 2021, 18:00 Uhr geht.

Sowohl das "Seltsame Zeiten"-Zentrum als auch zwei Aufträge zur Balenciaga-Zusammenarbeit werden vom 21. September 2021, 02:00 Uhr bis zum 28. September 2021 um 16:00 Uhr im Spiel verfügbar sein.

Zeitgleich zur Kooperation in der Welt von Fortnite kündigen Balenciaga und Epic Games eine limitierte Kollaboration mit physischen Kleidungsstücken an, die exklusiv in ausgewählten Balenciaga-Stores und im Webshop erhältlich sind. Die neue Kollektion umfasst Hüte, T-Shirts, Kapuzenpullis und mehr und wird je nach Region am 20. oder 21. September 2021 weltweit in den Regalen stehen.

Quelle: Epic Games