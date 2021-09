LoveChoice bietet Romantik auf Konsolen XBU TNT2808 am Fr, 10.09.2021, 19:30 Uhr

Schon heute erscheint LoveChoice auf den Konsolen, so auch der Xbox One und Xbox Series X/S. Ist es der Beginn einer neuen Beziehung? Wird es in Freude oder Kummer enden?

In LoveChoice bestimmt ihr die Handlungen und somit auch die Art und Weise, wie sich die Beziehung entwickelt. Drei Kurzgeschichten warten auf euch, sucht eure Antworten entsprechend der Situation aus.

Diese zuckersüßen Geschichten sind realistisch umgesetzt und bieten Identifikationspotenzial. Egal ob ihr Single oder in einer Beziehung seid oder einfach nach einer neuen Gameplay-Erfahrung sucht, das Spiel ist jederzeit die richtige Wahl.

Features:

Drei kurze Liebesgeschichten mit verschiedenen Enden

Süße, bittersüße und realistische Bezeihungserfahrungen

Eine Vielzahl an Mechaniken

Niedliche Optik und Spundtrack

Mix aus Visual Novel und Point and Click-Gameplay

Gewinner des Indie Prize Asia 2019 in der Kategorie "Best narrative"

Das Spiel ist ab sofort für 4,99 € auf der Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4 und PlayStation 5 erhältlich.

Quelle: Ratalaika Games