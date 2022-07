Long Live The Queen auf den Konsolen XBU TNT2808 am Mo, 11.07.2022, 18:00 Uhr

Auf den PlayStation-Konsolen, der Switch und der Xbox One sowie Xbox Series X/S erleben wir ab dem 12. Juli die Abenteuer der jungen Prinzessin Elodie. Nur 10 Euro soll die Visual Novel Long Live The Queen kosten.

Das Spiel beginnt im Schloss Nova nach dem unpassenden Tod eurer Mutter, der Königin. Elodie hat jedoch keine Zeit zum Trauern, sie muss die Führung übernehmen - und lernen, dass Andere ihre Verletzlichkeit ausnutzen wollen.

Ihr müsst also Invasionen und Attentäter abwehren und einen Bürgerkrieg verhindern, um lange genug zu überleben, um zur Königin gekrönt zu werden. Freut euch auf einen Mix aus Rollenspiel, Simulation und Strategie.

Diese Features sind ebenfalls dabei:

Eine reiche und fesselnde Story

RPG, Strategie und Simulation

Magie und geheime Kräfte

Verschiedene Enden

Bezaubernder Cast

Mysterien im Hintergrund

Süße Grafik

Freischaltbare Outfits

Erfolge

Schwarzer Humor

Quelle: Ratalaika Games