Für Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch wird im Laufe des Jahres mit Little Mouse's Encyclopedia ein Spiel für Kinder erscheinen. RedDeerGames und Circus Atos bringen nach Under Leaves wieder einen ruhigen Titel, in dem es um das Erforschen von Pflanzen und Tieren geht. Hübsche Illustrationen mit über 160 zu entdeckenden Zielen warten auf euch. Hier sind erste Szenen im Video für euch:

Quelle: RedDeerGames