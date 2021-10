Litte Bug beschert uns einen Abenteuer-Platformer XBU TNT2808 am Di, 12.10.2021, 14:45 Uhr

Noch in diesem Jahr soll uns ein reizender, actiongeladener Platformer erreichen - Little Bug erscheint dabei für die Xbox One, Xbox Series X/S sowie Nintendo Switch. Wir schlüpfen in die Rolle von Nyha, ein junges Mädchen, das in einer traumartigen Fantasiewelt verloren geht.

Entkommt dem Albtraum

Helft Nyah dabei, den gefährlichen Ort zu verlassen und nach Hause zurück zu kehren. Sie ist ein achtjähriges neugieriges Mädchen, das während des Rückwegs von der Schule plötzlich in die Dunkelheit fiel, in einer Welt voller gemeiner pinker Geister.

Herausfordernde Fantasiewelt

Durchlauft herausfordernde Welten, während ihr Nyah und ihren Lichtkumpanen gleichzeitig steuert. Durch ihre einzigartige Verbindung, kann unsere kleine Protagonistin durch Schwingen schwierige Orte erreichen und besonders hoch springen, damit jedes Hindernis überwunden und versteckte Gebiete gefunden werden können.

Deckt Geheimnisse auf

Sammelt viele einzigartige Items in ihrer Brotdose, um Erinnerungen zu enthüllen und ihre Geschichte zu erforschen. Es liegt an euch, welche Schätze ihr behaltet und welche ihr dem Katzengeist Roadkill anbietet. Diese Katze kann versteckte Gebiete mit speziellen Objekten freischalten.

Die Features:

Einzigartige, gefährliche Fantasiewelt voller böser Geister

Herausragender Grafikstil - farbenfrohe Umgebungen mit seichter Beleuchtung

Zwei spielbare und verbundene Charaktere mit einzigartiger physikbasierter Schwingmechanik

Einfache Steuerung und komplexes Gameplay

Versteckte Schätze, die ihr entdecken und so Nyahs Vergangenheit aufdecken könnt

Geheime Bonuslevel mit neuen Herausforderungen, die ihr durch Roadkill freischalten könnt

Zahlreiche Checkpoints, damit ihr das Spiel im eigenen Tempo angehen könnt

Quelle: RedDeer.games