Lifeweaver schließt sich Overwatch 2 an XBU MrHyde am Mi, 05.04.2023, 14:00 Uhr

Lifeweaver ist der 37. Held und neueste Unterstützer, der sich dem Heldenpool von Overwatch anschließt, sobald Saison 4 am 11. April live geht. Lifeweaver kommt aus Thailand, liebt und respektiert die Natur, und hat fortschrittliche Biolichttechnologie im Gepäck. Diese bahnbrechende Erfindung ist ein Leitmotiv seines Designs und spielt bei seinen heilenden und unterstützenden Fähigkeiten eine große Rolle.



Ganz gleich, ob er Teammitglieder mit seiner Blütenplattform in die Luft hebt, sie mit Rettungsanker in Sicherheit zieht oder mit Heilende Blüte am Leben hält – Lifeweaver ist ein flexibler Unterstützer, der seinem Team fantastische Überlebensfähigkeit und Vielseitigkeit bietet. Lifeweaver hat einen der bisher komplexesten Spielstile im Spiel und ist der erste offen pansexuelle Overwatch-Held im Kader.



Alle Details gibt es hier in der vollständigen Ankündigung.

Quelle: Blizzard Entertainment Inc.