Lethal Honor: Order of the Apocalypse neu angekündigt XBU MrHyde am Mo, 15.08.2022, 18:00 Uhr

Derzeit ist das Spiel Lethal Honor: Order of the Apocalypse bei Viral Studios in der Entwicklung und soll von HandyGames auf Xbox, Nintendo Switch, PlayStation und PC veröffentlicht werden. Das Hack and Slay wird eine Story mit verschiedenen Geschichten pro unterschiedliche Charaktere bieten.

Quelle: HandyGames