Let's Sing ABBA erscheint noch in 2022 XBU MrHyde am Di, 19.07.2022, 14:15 Uhr

Mamma Mia! Wer als ABBA-Fan die Songs nachsingen möchte, kann das noch in diesem Jahr mit Let's Sing ABBA tun. Das Karaoke-Spiel wird in 2022 für Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5. Weitere Infos zur Meldung:



ABBA haben den Sound der Popmusik geprägt wie keine andere Band! Die Songs der schwedischen Kultband sind heute so beliebt wie eh und je. Let's Sing presents ABBA enthält 30 der größten Hits von Agneta, Anni-Frid, Björn und Benny sowie einen Hit aus ihrem letzten Album "Voyage".



Außerdem wurde die Spieloberfläche – ebenso wie die Avatare – überarbeitet, um die Spieler in die Disco-Ära zurückzuversetzen. Also heißt es bald: Mikrofon schnappen und eintauchen in die ABBA-Welt mit Evergreens wie "Mamma Mia", "Dancing Queen", "Waterloo", "Money, Money, Money", "Thank You For The Music", "The Winner Takes It All", "Take A Chance On Me" und vielen anderen.



"Let's Sing presents ABBA ist eine aufregende Gelegenheit für ABBA-Fans jeden Alters! So können sie ihre größten Hits mitsingen und gemeinsam wunderbare Momente erleben", sagt Mia Segolsson, General Manager bei Polar Music. "ABBA ist eine der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte und hat viele andere Künstler beeinflusst. Wir freuen uns, mit ihnen für diese besondere Ausgabe von Let's Sing zusammenzuarbeiten", fügt Nicolas Delorme, Studioleiter bei Voxler, hinzu.

Quelle: Koch Media