Let's Sing 2024 erscheint wieder mit deutschen Hits XBU MrHyde am Fr, 08.09.2023, 09:00 Uhr

Die Karaoke-Reihe kehrt auch dieses Jahr zurück und steht mit Let's Sing 2024 bald auf der virtuellen Bühne. Es soll neue Features und Spielmodi geben, darunter einen neuen Karrieremodus. Das von Voxler entwickelte und von PLAION veröffentlichte Spiel erscheint im Laufe des Jahres für Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S.



Bisher bekannte Infos:



Solokünstler werden im Karrieremodus von Let's Sing 24 zu Superstars. Zum ersten Mal in der Geschichte des Franchise bietet Let's Sing eine Story, die den Spieler vom eifrigen Schüler, der seine ersten Gesangsstunden nimmt, bis zum absoluten Star führt. Auf dem Weg zum Ruhm performt man zahlreiche Songs, meistert spezielle Herausforderungen und trifft auf unvergessliche Charaktere.



Wer auf der Suche nach einer hammermäßigen Karaoke-Party, findet natürlich auch das in Let's Sing 24: Bis zu vier Spieler können gemeinsam nach Herzenslust Hits schmettern.



Der neue Online-Mehrspielermodus Let's Sing Fest ist für diejenigen gedacht, die ihre Gesangsmuskeln in einem freundschaftlichen Wettbewerb trainieren wollen. In einer Lobby mit einer Endlosschleife von Liedern versucht man, die Spitze der Rangliste zu erklimmen, wobei alle gleichzeitig die gleichen Lieder singen.



Mit der neuen Avatar-Anpassung von Let's Sing 24 kann man zum ersten Mal seinen eigenen, einzigartigen Stil zum Ausdruck bringen. Vom Aussehen bis hin zu den Bewegungen seines Avatars gibt es nahezu unendlich viele Möglichkeiten, seinen eigenen kultigen Charakter zu erschaffen.



Let's Sing 24 glänzt zudem mit einem völlig neuen Look und einem neuen Spielgefühl, das einen auf die Festivalbühnen katapultiert, wo man mit seiner Performance für Furore sorgt.



Die Track-Liste von Let's Sing 24 ist vollgepackt mit Hits, die es unmöglich machen werden, während seines Auftritts still zu stehen. In diesem Jahr sind unter den 35 Titeln des Spiels die folgenden internationalen und deutschen Hits, die einen zu Höchstleistungen motivieren:

Nina Chuba – Wildberry Lillet

Leony – Remedy

Juju feat. Henning May - Vermissen

Tim Bendzko – Nur noch kurz die Welt retten

BTS - Dynamite

Queen – Another One Bites The Dust

Tom Odell – Another Love

Weitere Informationen über das brandneue Let's Sing-Erlebnis folgen in Kürze.

Quelle: PLAION GmbH