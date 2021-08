Let's Sing 2022 für den November angekündigt XBU TNT2808 am Mo, 23.08.2021, 12:45 Uhr

Schon in wenigen Monaten könnt ihr unter anderem auf der Xbox One und Xbox Series X/S in der beliebten Karaokereihe losträllern - Let's Sing 2022 erscheint schon im November. Euch erwarten neben vielen Spiel-Modi auch deutsche Hits!

Gesangsfans können hier zum echten Superstar werden! Die Playlist bietet sowohl aktuelle Hits als auch zahlreiche beliebte Klassiker. Clueso mit "Tanzen", Nico Santos mit "Rooftop", SEEED mit "Hale-Bopp", LEA mit "Treppenhaus" und Max Giesinger mit "Wenn sie tanzt" sind Teil der 35 Songs umfassenden Playlist, die deutsche Hits mit aktuellen internationalen Chartbreakern und Klassikern mischt. Mit dabei sind auch Hits wie "Stupid Love" von Lady Gaga und "Everybody (Backstreet's Back)" von den Backstreet Boys.

Features:

Das erste Karaoke-Game auf der neuen Konsolengeneration

Starke Playlist mit 35 deutschen und internationalen Songs und Original-Musikvideos

Acht aufregende Spielmodi: Legend, Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Playlist Creator, Feat., World Contest und Let's Party

Singe alleine oder mit bis zu acht Spielern

Legenden-Spielmodus für Solospieler mit 16 Herausforderern, 3 Basis-Herausforderungen und einem Endkampf gegen jeden Gegner, um die Spitze der Charts zu erreichen.

PS4: Wähle zwischen maximal 4 Smartphones oder 2 USB-Mics + 2 Headsets oder 2 USB-Mics + 2 SingStar-Mics

PS5: Wähle zwischen maximal 4 Smartphones oder 3 USB-Mikrofonen + 2 Headsets (SingStar-Mics werden nicht unterstützt)

Xbox One und Xbox Series X/S: Wähle zwischen maximal 4 Smartphones, 2 USB-Mikrofonen und 2 Headsets

Nintendo Switch: Wähle zwischen maximal 4 Smartphones, 2 USB-Mikrofonen und 1 Headset

Kein Mic zur Hand? Macht nichts – mit der Let's-Sing-Microphone-App kannst Du Dein Smartphone im Handumdrehen in ein Mikrofon verwandeln

Erklimme die Online-Rangliste und erhalte weitere Songpakete im Online-Store wie 'Best of 90's', 'Party Classics' und viele mehr

Spiel-Modi:

Legende: Singe dich im Einzelspielermodus auf den Karaoke-Thron. Schnapp Dir ein Mikrofon, sammle Sterne und besiege Deine Konkurrenz, um zu beweisen, dass das Rampenlicht Dir gehört!

Klassisch: Sing alleine oder schnapp Dir Deine Freunde und mach eine Party daraus. Triff die richtigen Töne, um zu punkten – schaffst Du es, den Highscore zu knacken und dich an die Spitze der weltweiten Bestenliste zu setzen?

Mix Tape 2.0: Mixe in diesem Modus Songs, um Deine eigenen einzigartigen Mixtapes zu erstellen. Jeder Mix wird dynamisch erstellt und garantiert eine Playlist, die sich nicht wiederholt.

Feat: Finde Dein perfektes Match! Je besser ihr zusammen singt, desto höher ist euer Kompatibilitätswert. Sing mit Freunden und Familie oder schließe dich mit Deinem Idol zusammen, um die maximale Punktzahl zu erreichen.

World Contest: Du trittst gegen die ganze Welt an! Erklimme die Spitze der Rangliste, indem Du Freunde oder andere Sänger auf der ganzen Welt herausforderst.

Jukebox: Lehn dich zurück und genieße eine Liste von Songs für Deine nächste Jamsession.

Let's Party: Acht Spieler, zwei Teams und zufällig gewählte Spielmodi: Diese Option hebt Deine Let's-Sing-Party auf die nächste Stufe.

Playlist Creator: Mit diesem System kannst Du den Spielmodus und Deine Songs auswählen. Somit können eigene Wiedergabelisten erstellt und im klassischen oder im Feat-Modus abgespielt werden.

Quelle: Ravenscourt