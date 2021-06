Lernt das Gitarrespielen spielerisch - in Rocksmith+ XBU TNT2808 am So, 13.06.2021, 11:15 Uhr

Habt ihr auch eine Gitarre daheim stehen, wisst aber nicht, wie ihr sie spielen sollt? Dann solltet ihr auf jeden Fall einen Blick in den neuen Abo-Service Rocksmith+ werfen. Der Service wird noch im Herbst für die PlayStation 4 und 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erscheinen. Der PC ist ein wenig früher dran, iOS- und Android-Geräte später.

Ihr könnt mithilfe von Rocksmith+ Akustik-, E- und Bass-Gitarren erlernen. Zum Start warten tausende Lieder darauf, ausprobiert zu werden, später sollen es Millionen sein. Eine Vielzahl authentischer Arrangements sollen die Songs so wiedergeben, wie es die Künstler ursprünglich spielten. Ihr könnt auch alle Songs mit Akkordtabellen spielen.

Übungstools helfen bei verschiedensten Dingen. Der Riff Repeater hilft euch etwa dabei, nur die Riffs in Songs zu üben. Und dank Adaptive Difficulty passt sich das Spiel immer an euer Können an, während ihr spielt, zum Beispiel, wenn schwierige Passagen anstehen.

Kosten soll das ganze 14,99 € pro Monat. Bei drei Monaten spart ihr ein wenig, 39,99 € werden dann fällig. Direkt ein ganzes Jahr kostet zwar 99,99 €, spart dafür aber auch einiges. Und, werdet ihr euch an das Gitarrespielen heranwagen?

Quelle: Ubisoft