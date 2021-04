Lemnis Gate für Xbox Series bestätigt XBU ringdrossel am Di, 20.04.2021, 09:15 Uhr

Die Entwickler von Frontier Foundry geben an, dass der rundenbasierte Startegietitel Lemnis Gate in diesem Sommer seinen Weg auf die Xbox Series und PS5 finden wird. Zuvor waren nur Versionen für Xbox One und PS4 genannt worden.

Lemnis Gate erscheint für Xbox Series, Xbox One, PS5 und PS4

Quelle: Frontier Foundry