LEGO 2K Drive ist jetzt erhältlich XBU MrHyde am Sa, 20.05.2023, 12:30 Uhr

2K Games und die LEGO Gruppe gaben bekannt, dass das Fahr-Adventure LEGO 2K Drive ab sofort weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC via Steam und im Epic Games Store jetzt erhältlich ist.



Dank eines erfahrenen Teams an Genre-Experten bei Visual Concepts kombiniert LEGO 2K Drive die besten Elemente von Open-World-Fahrspielen und rasanten Rennen mit einem vielschichtigen Fahrzeug-Anpassungssystem. Das Spiel kann solo oder gemeinsam gespielt werden und bietet eine solide Koop-Komponente sowie Mehrspieler-Rennen mit Crossplay-Funktion: Die Spieler:innen können sich auf PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC über Steam und den Epic Games Store plattformübergreifend zusammentun.



"Dies ist der erste Schritt einer mehrere Titel umfassenden Partnerschaft zwischen 2K und der LEGO Gruppe, und wir freuen uns unglaublich", erklärt Tina Walsh, Head of LEGO® GAME Marketing. "Mit LEGO 2K Drive haben Visual Concepts und 2K das Spielerlebnis, das LEGO® Gamer:innen so lieben, noch aufregender gemacht und ein Spiel erschaffen, das sowohl eingefleischte als auch neue LEGO® Fans mitreißen wird."



"Mit LEGO 2K Drive ist für unser Team bei Visual Concepts, das Renn- und Open-World-Spiele liebt, ein Traum wahr geworden", so Greg Thomas, Präsident von Visual Concepts. “Ganz unabhängig vom Spielstil bietet die Welt von Bricklandia unglaublich viel zu entdecken. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler:innen endlich erleben können, was hier mithilfe von LEGO® Magie entstanden ist."

Quelle: 2K