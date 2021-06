Leak zukünftiger 2K Games-Titel: Borderlands, Marvel-XCOM und Co.

Die Zeit vor der E3 ist auch immer eine Zeit voller Gerüchte. Auch in diesem Fall will wieder jemand etwas über mehrere Ecken erfahren haben - diesmal betrifft es Spiele, die 2K Games für die Zukunft geplant haben soll. Gepostet wurden die Leaks im Subreddit GamingLeaksAndRumors von einem User namens swine_flu_greg. Diese Titel stellt er in Aussicht:

Wonderlands : Entwickelt unter dem Codenamen Daffodil, soll es sich hierbei um ein Borderlands Spin-Off handeln, indem Tiny Tina die Hauptrolle spielt. Als Titel käme Tiny Tina's Wonderland in Frage, da Gearbox diesen Namen bereits hat eintragen lassen. Spielerisch soll es sich nicht zu sehr von den anderen Borderlands-Teilen entfernen und ebenfalls mehrere Helden zur Auswahl bieten.

: Entwickelt unter dem Codenamen Daffodil, soll es sich hierbei um ein handeln, indem Tiny Tina die Hauptrolle spielt. Als Titel käme Tiny Tina's Wonderland in Frage, da Gearbox diesen Namen bereits hat eintragen lassen. Spielerisch soll es sich nicht zu sehr von den anderen Borderlands-Teilen entfernen und ebenfalls mehrere Helden zur Auswahl bieten. Neues Firaxis Game : Codename CODA. Hinter dem kryptischen Titel soll sich ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Marvel-Lizenz verbergen. Es wird beschrieben als " XCOM mit Marvel-Helden ". Scheinbar sind auch einige namhafte Schauspieler als Synchronsprecher an Bord.

: Codename CODA. Hinter dem kryptischen Titel soll sich ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Marvel-Lizenz verbergen. Es wird beschrieben als " ". Scheinbar sind auch einige namhafte Schauspieler als Synchronsprecher an Bord. Codename Volt: Hierzu gibt es noch nicht viele Infos, da es sich noch in einer frühen Entwicklungsphase befinden soll. Das Logo erinnert an Fallout, es soll sich um ein Action-Spiel der Marke "Cthulhu trifft auf Saints Row" handeln. Der Trailer sah wohl noch sehr unfertig aus, welche Studio beteiligt ist, kann nicht genau gesagt werden, der User vermutet jedoch Hangar13.

Zuletzt verrät er noch, dass Dirk Nowitzki das diesjährige Cover von NBA 2K22 schmücken soll, es kann sich aber auch um ein Cover einer Legend Edition handeln.

Was die Gerüchte so interessant macht ist, dass sowohl Branchenkenner Jeff Grubb als auch Jason Schreier diese Informationen bestätigen. Ein Fünkchen Wahrheit scheint also dabei zu sein. Falls die Infos also stimmen, auf welchen der Titel hättet ihr Lust?

Quelle: Reddit