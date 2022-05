Launch-Trailer zu This War of Mine: Final Cut XBU MrHyde am Do, 12.05.2022, 17:45 Uhr

Traurig, dass dieses Szenario nicht ausschließlich ein Videospiel ist: This War of Mine ist nun in einer neuen Edition für Xbox Series X|S erschienen. Die 11 bit studios bieten neben dem Final Cut auch ein Gesamtpaket mit allen DLCs an. Hier ist der Launch-Trailer dazu.

Quelle: 11 bit studios