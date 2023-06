Laika: Aged Through Blood erscheint auch für Xbox Konsolen XBU MrHyde am Mo, 19.06.2023, 17:00 Uhr

Wie der Publisher Thunderful zusammen mit dem Entwickler Brainwash Gang kürzlich mitteilte, befindet sich Laika: Aged Through Blood derzeit in der Mache. Der actionreiche Titel mit einem Mix aus Zweirad-Spaß und Shooter wird für PC, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 und Nintendo Switch digital erscheinen. Einen Termin gibt es noch nicht, aber ein erstes Video. Schaut es euch an, das sieht cool aus:

Quelle: Thunderful