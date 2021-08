Lady Hellbender aus Marvel's Guardians of the Galaxy stellt sich vor XBU TNT2808 am Mo, 23.08.2021, 11:30 Uhr

Die herausragende Kriegerin, Monstersammlerin und Königin von Seknarf Neun stellt sich in einem neuen Video zu Marvel's Guardians of the Galaxy vor. Lady Hellbender nutzt ihre Hellraiser, um seltenste Monster zu beschaffen - ob illegal oder mit Gewalt ist ihr egal.

Bestellt ihr das Spiel vor, erhaltet ihr zudem das Outfit-Pack "Retro-Wächter" - ihr könnt zum Beispiel auch die Cosmic Deluxe Edition erwerben, die euch neben dem Spiel auch den Soundtrack, Outfits für Star-Lord, ein Mini-Artbook und ein Steelbook Case bietet.

Quelle: Square Enix