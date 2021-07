Kurzfilmfestival Short Nite kehrt in Fortnite zurück XBU TNT2808 am Mi, 21.07.2021, 09:00 Uhr

Wir wissen, dass das verrückt klingt. Aber Fortnite ist immer für Überraschungen gut, auch Konzerte gab es in dem Battle Royale schon zu sehen. Nun also ein Kurzfilmfestival, an dem ihr ab dem 23. Juli um 20 Uhr teilnehmen könnt.

Es handelt sich bereits um die Short Nite 2, gezeigt werden gleich mehrere, teilweise neue, animierte Kurzfilme. Zwei Tage läuft das Spektakel, am 25. Juli um 20 Uhr ist Schluss. In den zwei Tagen könnt ihr jederzeit auf der Großbildleinwand in Fortnites Party Royale die Filme sehen. Das Event läuft dabei 40 Minuten und wiederholt sich in den 48 Stunden des Festivals fortwährend.

Zwei der Shorts sind Teil der bekannten Gildedguy Saga. Zur Premiere von Gildedguy macht sich bereit! werdet ihr den namensgebenden Gildedguy ab dem 23. Juli, allerdings schon um 02 Uhr, als Outfit im Fortnite-Item-Shop erwerben können - natürlich mit passendem Rücken-Accessoire und Spitzhacke.

