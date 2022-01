KungFu Kickball erscheint nun im Februar XBU MrHyde am Fr, 14.01.2022, 13:15 Uhr

Eigentlich war der Titel KungFu Kickball für Anfang Dezember angekündigt, nun steht ein neuer Termin fest. Das Spiel soll am 10. Februar 2022 auf Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Mac digital erscheinen. Ziel ist es, mit KungFu-Tritten einen Ball in die Zone des Gegners zu bringen und eine Glocke läuten zu lassen. Wie das aussieht, zeigt das folgende Video.

Quelle: Blowfish Studios