Kukoos - Lost Pets für PC und Konsolen angekündigt XBU TNT2808 am Mi, 29.09.2021, 15:30 Uhr

Kukoos - Lost Pets soll gezielt an Nintendo-Plattformer erinnern und spielt in einer niedlichen Cartoonwelt. Das Spiel soll bald für PC und Konsolen erscheinen und durch viele Sammelgegenstände und Geheimnisse an Titel wie Super Mario 64 und Banjo Kazooie erinnern.

Ihr reist durch verschiedene Level und versucht Haustiere zu retten, die von einem Roboterfrosch einer Gehirnwäsche unterzogen und gefangen genommen wurden. Auf dem Weg sammelt ihr Gegenstände, sucht Geheimnisse und löst kniffelige Rätsel.

Die Features:

Süße und knuddelige Kreaturen : Helle, farbige und hübsche Ästhetik zeichnet Land und Einwohner aus

: Helle, farbige und hübsche Ästhetik zeichnet Land und Einwohner aus Inspiration in der Golden Era : Angelehnt an 3D-Platform-Klassiker

: Angelehnt an 3D-Platform-Klassiker Biome, Biome, Biome : Reist durch schöne und epische Umgebungen wie Tempel, Wälder, Eiscremehügel und Spukpizzerien

: Reist durch schöne und epische Umgebungen wie Tempel, Wälder, Eiscremehügel und Spukpizzerien Werdet zum digitalen Ace Ventura: Trefft und freundet euch mit fünf unterschiedlichen Haustieren an, die eigene Stärken, Schwächen und Gameplaystile mitbringen

Quelle: Brazil Games