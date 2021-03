Kommt Sekiro: Shadows Die Twice in den Xbox Game Pass? XBU ringdrossel am Di, 16.03.2021, 09:15 Uhr

Ein neues Gerücht macht derzeit die Runde: Wird das Spiel Sekiro: Shadows Die Twice seinen Einzug in den Xbox Game Pass erhalten? Der für gewöhnlich gut informierte Industrie-Insider Sheshal gibt in einem Tweet an, dass es so sein könnte. Noch ist von offizieller Seite allerdings nichts bestätigt.

Quelle: Sheeshal Twitter