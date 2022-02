Koa and the Five Pirates hüpft 2022 auf die Xbox XBU MrHyde am Mi, 02.02.2022, 17:55 Uhr

Wir haben noch ein Indiegame für euch, welches heute von Indie-Publisher Chibig angekündigt wurde. Das bunte Jump ’n’ Run Koa and the Five Pirates soll noch in diesem Jahr für Xbox One, Switch, PS4 und PC über Steam erscheinen.



Begib dich mit Koa, dem Star der Reihe, und ihrer besten Freundin Napopo auf ein actionreiches Abenteuer auf den gesamten Inseln von Mara. Überliste Fallen, manövriere dich durch gefährliche Umgebungen und erkunde eine Reihe verwirrend andersartiger Landschaften auf ihrer Jagd nach einem gestohlenen Piratenschatz.

