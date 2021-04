Klassisches Point-and-Click Adventure Trails and Traces kommt XBU MrHyde am Mi, 21.04.2021, 17:00 Uhr

Das Spiel mit dem vollen Namen "Trails and Traces - The Tomb of Thomas Tew" wird diese Woche auf den Xbox Konsolen zum kleinen Preis von 4,99 Euro erscheinen. Der Titel kommt wieder aus dem Hause Ratalaika Games S.L und vom Entwickler Because Because Games. Hier ist der Launch Trailer zum Adventure für euch:

Quelle: Ratalaika Games S.L