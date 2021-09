Kitaria Fables ist jetzt im Microsoft Store XBU MrHyde am Do, 02.09.2021, 16:45 Uhr

Der englische Publisher PQube veröffentlicht heute das RPG-Action Adventure Kitaria Fables. Neben spannenden Kämpfen dürfen sich Spieler auch auf lustige Farming-Elemente und jede Menge Feldfrüchte freuen. Kitaria Fables ist jetzt digital für PS5, PS4, Xbox Series S|X, Xbox One, Nintendo Switch und PC für 19,99 Euro erhältlich.



Ausgerüstet mit Schwert, Bogen oder Magie und stets mit dem treuen Begleiter Macaron an der Seite ziehen die Spieler aus, um die riesige Welt zu erkunden und Dungeons zu überwinden. Dabei sind sie keineswegs immer auf sich gestellt: Im lokalen Couch-Koop können Abenteurer gemeinsam in Echtzeitkämpfe gegen wilde Kreaturen und gefährliche Feinde antreten!



Zusätzlich zu den spannenden Kämpfen bietet Kitaria Fables auch zahlreiche Nebenmissionen, um Freunden zu helfen und Ressourcen zu sammeln. Die nutzt Schmied Shamrock für allerlei Upgrades – und hilft dabei, einen ganz eigenen Look zu entwickeln.



Auch abseits der Action als Held gibt es jede Menge zu tun: Auf der Thunderbunn Farm pflanzen die Spieler verschiedene Arten von Blumen, Obst und Gemüse an. Durch harte Arbeit auf dem Feld wird die Farm mit besseren Werkzeugen und neuen Produkten ausgestattet. An Kikis Stand können Samen freigeschaltet werden und Ms. Apple zaubert aus den mitgebrachten Zutaten des Spielers eventuell ein leckeres Gericht.



Die angehenden Farmer können sich bereits freuen auf:

Charmantes und spannendes Action-Adventure mit RPG- und Farming-Elementen

Kämpfe in Echtzeit mithilfe von Nahkampfwaffen, Bögen und Magie, um auf der Reise gegen wilde Bestien und Banditen zu bestehen

Farming auf der Thunderbunn Farm

Sammeln von Ressourcen, um Waffen, Proviant und mehr herzustellen

Personalisierte Gestaltung von Charakteren mithilfe von Skins, Ausrüstung und Accessoires

Spannende Nebenquests und Aufbau von Beziehungen

Couch-Koop-Modus für Abenteuer zu zweit

Quelle: PQube Limited