Kingdom Rush Origins erscheint heute für Xbox One XBU MrHyde am Mi, 24.05.2023, 14:35 Uhr

Ironhide Game Studio hat verkündet, dass Kingdom Rush Origins ab heute für Xbox One erhältlich sein wird. Ausgezeichnet von Spielern und Kritikern weltweit, schließt sich Kingdom Rush Origins Kingdom Rush und Kingdom Rush Frontiers an, um die ikonische Tower-Defense-Trilogie auf der Xbox One zu vervollständigen.



Die Geschichte spielt drei Dekaden vor dem ersten Kingdom Rush. Als sich eine Gefahr anbahnt, muss ein mysteriöser Clan sein Land verteidigen. In diesem aufregenden Prequel leiten Spieler eine Armee, bestehend aus elf Figuren, und verteidigen mystische Orte vor Seeschlangen, bösen Zauberern und Unmengen an Gnollen. Mit Hilfe neuer Türme, Helden und Zaubersprüche ist es an ihnen, jeden einzelnen Bösewicht zu besiegen.



In Kingdom Rush Origins können Spieler die Kräfte der Elfen-Truppen entfachen: Bogenschützen, mystische Magier, Steindruiden und Bodentruppen, die das Rückgrat der Armee bilden, stehen ihnen dabei zur Verfügung. Spieler können acht neue spezialisierte Upgrades mit über 18 Fähigkeiten für ihre Türme freischalten. Zudem übernehmen Spieler das Kommando über Elfen-Scharfschützen, Runenbären, magische Zauberer und riesige bewegliche Bäume, um ihre Gegner zu vernichten.



Features:

Rüste dich gegen 30 neue Gegner-Typen aus und bestreite epische Boss-Kämpfe.

Horden von Gnollen, riesigen Spinnen und die fürchterliche Twilight-Armee stellen sich dir in entgegen.

Meistere 16 legendäre Helden und ihre fantastischen Fähigkeiten und Zaubersprüche.

Stunden an Gameplay mit über 80 Achievements auf drei Schwierigkeitsstufen für Anfänger und erfahrene Spieler.

Unterschiedliche Game-Modi – Classic, Iron und Heroic

In-Game-Lexikon, um die Stärken und Schwächen von Gegnern und Türmen noch besser zu verstehen

Quelle: Ironhide Game Studio